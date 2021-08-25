لبنان | نقباء المهن الحرة: احذروا المسّ بحقوقنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 36 دقيقة

حذّر نقباء المهن الحرة من وضع أي قيد على العمليات المصرفية التي تطال أموال المستحقين من هذه النقابات، واقتطاع أي نسبة أو جعالة غير قانونية على أي سحب نقدي تسديداً لحقوق متوجبة أو مستحقة تعود لمنتسبي هذه النقابات أكانت لجهة تقاعدهم أو رواتب مستخدميهم أو لأي حق مالي اخر يعود لهم.

وفي اجتماع عقد في نقابة الأطباء بدعوة من نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف، حذّر المجتمعون من إلزام النقابات تسديد الحقوق والأموال العائدة إلى المرتبطين بها من مستخدمين ومتقاعدين وسواهم وذلك باللجوء إلى أي تدبير مخالف للقانون والأصول عن طريق فرض إيداع مبالغ نقدية موازية لهذه الحقوق والأموال، على أن يتم الاكتفاء بتسديد المستحقات من الأموال المودعة والمدخرة في المصارف.

وتم الاتفاق على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة هذه التجاوزات والعمل على التصدي لها ومنعها بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وحضر الاجتماع كل من نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين وفي طرابلس بهاء حرب، ونقيب الصيادلة غسان الأمين، ممثل نقيب أطباء الأسنان في بيروت هشام الكعكي، ونقيبة أطباء الأسنان في طرابلس رلى ديب خلف ومديرة نقابة الممرضات والممرضين ناتالي ريشا، وممثل عن نقابة أطباء لبنان الشمالي الدكتور جان موسى ونقيب خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر والمعالجين الفيزيائيين إيلي قويق ونقيب الطوبوغرافيين المجازين جهاد الياس بطرس.