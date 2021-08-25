لبنان | عون وقّع مرسومين

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 48 دقيقة
ميشال عون
وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوماً بإعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة كمساعدة إجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذي يستفيدون من معاش تقاعدي.
وكذلك وقّع الرئيس عون مرسوم تكليف القوى العسكرية والأمنية وشرطة البلديات فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها والعمل على تفريغ وإقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المرعية الإجراء على كافة الأراضي اللبنانية.