لبنان | عون: حريص على القطاع التربوي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون حرصه على القطاع التربوي والمحافظة على المستوى التعليمي في لبنان، وعلى استعداد لدعم المشاريع التربوية لتأمين حسن انطلاق العام الدراسي الجديد.

بدوره، أوضح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أن “معظم المشاكل العالقة هي مشاكل تقنية، وهي بحاجة الى إرادة جماعية، ونحن بحاجة الى دعم الجهات المانحة للاساتذة في القطاعين العام والخاص، وبالإصرار والتعاون معا ننقذ العام الدراسي”.

وقال: “وضع القطاع التربوي حرج جدا هذا العام، ولكن لا يمكن للبنان ان يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي، وأطلعنا فخامة الرئيس على ما أنجزته الوزارة من امتحانات رسمية وما تقوم به للعودة الى المدارس”.