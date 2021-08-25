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لبنان | رمى رمانة في طرابلس.. فوقع بقبضة الجيش

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

الجيش اللبناني

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المدعو (ع.م) لإقدامه على رمي رمانة يدوية بتاريخ 23/8/2021 في محلة التل ــ طرابلس على بسطة.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 25/8/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المدعو (ع.م) لإقدامه على رمي رمانة يدوية بتاريخ 23/8/2021 في محلة التل ــ طرابلس على بسطة عائدة للمدعو ممتاز حداد وشقيقه عبد الرزاق ما أدى إلى إصابتهما.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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