لبنان | رمى رمانة في طرابلس.. فوقع بقبضة الجيش

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المدعو (ع.م) لإقدامه على رمي رمانة يدوية بتاريخ 23/8/2021 في محلة التل ــ طرابلس على بسطة.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 25/8/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المدعو (ع.م) لإقدامه على رمي رمانة يدوية بتاريخ 23/8/2021 في محلة التل ــ طرابلس على بسطة عائدة للمدعو ممتاز حداد وشقيقه عبد الرزاق ما أدى إلى إصابتهما.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.