لبنان | المجذوب: وضع القطاع التربوي حرج جداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن وضع القطاع التربوي حرج جداً هذا العام ولكن لا يمكن للبنان ان يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي.

وقال المجذوب من بعبدا: “أطلعنا رئيس الجمهورية ميشال عون على ما أنجزته الوزارة من امتحانات رسمية وما تقوم به للعودة الى المدارس”.

وأضاف: “معظم المشاكل العالقة هي مشاكل تقنية، وهي بحاجة الى إرادة جماعية، ونحن بحاجة الى دعم الجهات المانحة للاساتذة في القطاعين العام والخاص، وبالإصرار والتعاون معاً ننقذ العام الدراسي”.