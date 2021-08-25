لبنان | حياة 100 مريض في “مستشفى بيت شباب” بخطر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

أكد مدير “مستشفى بيت شباب” الأب لويس سماحة أن حياة 100 مريض بخطر ومصير 110 موظفين مجهول، والدولة لا تتحمّل مسؤوليتها.

ومنذ اندلاع الأزمة، بدأت المستشفيات اللبنانية تعاني من هجرة كوادرها الطبية، أولاً، ثم من عدم القدرة على تأمين المستلزمات الطبية بسهولة، وصولاً إلى فقدان أدوية الأمراض السرطانية وغيرها.

ويحذّر المعنيون في لبنان من انهيار القطاع الصحي الذي لم يعد قادراً على الاستمرار في ظلّ الأزمة.

وأتى انفجار مرفأ بيروت ليرسم مساراً تنازلياً للقطاع الصحي، مع تضرر 106 منشآت صحية، بينها 6 مستشفيات رئيسية إلى حد كبير أخرجها من الخدمة لفترة، في حين زاد التعامل مع جرحى الانفجار من الضغط على القطاع.