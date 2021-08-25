لبنان | رسالة من جعجع لاهالي الشهداء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع:

تحت شعار “مقاومة مستمرة”، يحيي حزب “القوات اللبنانية” قداسا لراحة أنفس شهداء “المقاومة اللبنانية” في معراب يوم الاحد 5 ايلول 2021 عند الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر. ولكن للسنة الثانية على التوالي، وبسبب جائحة كورونا وحرصاً على سلامة الجميع، لن يتم دعوة أهالي الشهداء، كما جرت العادة، للمشاركة في القداس السنوي، إلا ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع خص الأهالي برسالة سيسلمها منسقو “القوات” في المناطق والمسؤولون الحزبيون فيها ورؤساء القطاعات والاجهزة وجهاز الشهداء والمصابين والاسرى في الحزب.

وكتب جعجع فيها:

أهالي شهدائنا الأحباء،

تمرّ الأيام وتعبر السنون، وصور أبطالنا الشهداء تزهر في الذاكرة كما يتجدد وجه الأرض.

وشهداؤنا، أبناؤكم الذين ما بخلوا بأرواحهم من أجل الأيمان والحرية والكرامة، هم ذخيرتنا الدائمة. والوفاء لهم ليس واجبا بل إنه يتصدر عناوين نضالنا.

كم كان بودّنا أن نلتقي السنة كما في كل سنة لإحياء ذكراهم، لكن، وحرصا على سلامتكم، وتجنباً لأي محاذير ومخاطر نتيجة عودة وباء كورونا الى التفشي، نأسف أشدّ الأسف لعدم توافر فرصة وجودكم شخصياً في القداس السنوي، راجين منكم مواكبة القداس والمشاركة روحيّاً في الخامسة والنصف من عصر الأحد 5 أيلول 2021، مع إضاءة شمعة على نيّة شهدائنا الأبطال، وعلى أمل اللقاء في العام المقبل.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

سمير جعجع”.