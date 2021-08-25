لبنان | الدفاع المدني: 36 مهمة خلال 24 ساعة

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الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 24-8-2021 البيان الآتي:
“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد24) :
o أعشاب (عدد 13):
(م.جبل لبنان) (عدد5): الدورة – وادي الزينة – برمانا.
وأشجار في : بيصور – شحيم.
(م. لبنان الشمالي) (عدد2) : عرمان – دوما.
(م.عكار) (عدد3) : تكريت – حكر – التليل.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد3) : جنسنايا – الغازية – درب السيم.
o سيارات (عدد1) : طرابلس.
o مؤسسات(عدد2): داخل محل لبيع قطع السيارات في الأوزاعي – داخل محطة لبيع المحروقات في برالياس.
o كهرباء(عدد5): مولد في : مجدل عنجر، الجاموس، الجعيتاوي/الأشرفية – عمود في المنية – غرفة كهرباء
في حارة حريك.
o نفايات (عدد2) : وأعشاب في : ببنين – ابي سمراء.
o مختلف (عدد1): داخل مخيم للنازحين السوريين في مجدل عنجر.
– نقل وإسعاف (عدد12) :
o حوادث (عدد9): غبالة – بسكنتا – معاد – بشامون – حارة حريك – جونية – حبوب – نهر الموت – راس
بيروت.
o مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto Ambulance (عدد1) : كليمنصو/بيروت ونقل جريح بواسطة سيارة
الإسعاف إلى المستشفى.
o نقل جثث (عدد2) : نقل جثة شاب سوري الجنسية من عين حالا إلى المستشفى – نقل جثة شاب من العدلية
إلى المستشفى.
مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 36 مهمة
وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.