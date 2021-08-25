لبنان | الدفاع المدني: 36 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 24-8-2021 البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد24) :

o أعشاب (عدد 13):

(م.جبل لبنان) (عدد5): الدورة – وادي الزينة – برمانا.

وأشجار في : بيصور – شحيم.

(م. لبنان الشمالي) (عدد2) : عرمان – دوما.

(م.عكار) (عدد3) : تكريت – حكر – التليل.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد3) : جنسنايا – الغازية – درب السيم.

o سيارات (عدد1) : طرابلس.

o مؤسسات(عدد2): داخل محل لبيع قطع السيارات في الأوزاعي – داخل محطة لبيع المحروقات في برالياس.

o كهرباء(عدد5): مولد في : مجدل عنجر، الجاموس، الجعيتاوي/الأشرفية – عمود في المنية – غرفة كهرباء

في حارة حريك.

o نفايات (عدد2) : وأعشاب في : ببنين – ابي سمراء.

o مختلف (عدد1): داخل مخيم للنازحين السوريين في مجدل عنجر.

– نقل وإسعاف (عدد12) :

o حوادث (عدد9): غبالة – بسكنتا – معاد – بشامون – حارة حريك – جونية – حبوب – نهر الموت – راس

بيروت.

o مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto Ambulance (عدد1) : كليمنصو/بيروت ونقل جريح بواسطة سيارة

الإسعاف إلى المستشفى.

o نقل جثث (عدد2) : نقل جثة شاب سوري الجنسية من عين حالا إلى المستشفى – نقل جثة شاب من العدلية

إلى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 36 مهمة

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.