لبنان | حلحلة في أزمة المحروقات خلال الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:03 صباحاً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2021 9:35 صباحًا

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن المحطات ستتسلم المحروقات تباعاً داعياً المواطنين الى عدم الاصطفاف في الطوابير لأن المحروقات ستتوفر للجميع خلال ساعات أو أيام.

ونبّه في حديث إذاعي من التخزين وزيادة الازدحام على المحطات لأن ذلك يؤثر سلباً على الأزمة التي أكد أبو شقرا أنها لم تُحل بعد.

وتتواصل أزمة المحروقات في لبنان بشكل غير مسبوق، حيث تحولت البلاد إلى “طوابير” طويلة من السيارات، وسط شبه انقطاع لمادتي المازوت والبنزين.

ومن جهة أخرى، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أن التفاقم المتسارع للأزمة في البلاد “يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها، وتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني، والشروع في الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، وتمهيد الطريق للدعم الدولي”.

ودعت مجموعة الدعم “جميع الأطراف إلى العمل من أجل بلوغ هذه الغاية دون مزيد من التأخير”.