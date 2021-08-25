لبنان | دعوات للقاح فايزر للمسجلين من عمر 45 حتى 49 سنة ابتداءً من اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:03 صباحاً - منذ 54 دقيقة

رأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه “تعزيزاً لحملة التمنيع المجتمعي في مواجهة ارتفاع نسبة العدوى، سترسل من اليوم دعوات للقاح فايزر للمسجلين من عمر ٤٥ حتى ٤٩ سنة؛ كذلك الى المسجلين على لوائح نقابات المهن الخدماتية: نقل، مطاعم، فنادق، أسواق شعبية وغيرها بغض النظر عن الفئات العمرية وللمسجلين مواليد ١٩٩٧-١٩٩٢ في شهر آب”.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 593929 حالة.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ “الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 1086 ضمن المقيمين و63 ضمن الوافدين”، مشيرة إلى أنّ “عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 547283، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 8019، إذ تمّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة”.