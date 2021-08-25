لبنان | بيان توضيحي من شركة OMT

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكدت شركة OMT في بيان، أنها “ما زالت تسدد التحاويل المالية الواردة من الخارج بالدولار الأميركي نقدا (fresh) وبالكامل.

أما في ما يخص ما تتداوله وسائل الإعلام حول مشروع تعميم صادر عن مصرف لبنان لتسديد التحاويل الواردة من الخارج عبر شركات تحويل الأموال بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية مناصفة، فإن OMT لم تبلغ حتى الساعة بأي تعميم صادر عن مصرف لبنان لنقض التعميم الوسيط 566. وإذا صدر هكذا قرار، فستراجع OMT التفاصيل كافة ليبنى على الشيء مقتضاه”.