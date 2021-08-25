اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | بيان توضيحي من شركة OMT

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أحد فروع شركة OMT

أكدت شركة OMT في بيان، أنها “ما زالت تسدد التحاويل المالية الواردة من الخارج بالدولار الأميركي نقدا (fresh) وبالكامل.

أما في ما يخص ما تتداوله وسائل الإعلام حول مشروع تعميم صادر عن مصرف لبنان لتسديد التحاويل الواردة من الخارج عبر شركات تحويل الأموال بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية مناصفة، فإن OMT لم تبلغ حتى الساعة بأي تعميم صادر عن مصرف لبنان لنقض التعميم الوسيط 566. وإذا صدر هكذا قرار، فستراجع OMT التفاصيل كافة ليبنى على الشيء مقتضاه”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا