لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعة واحدة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ: 25/ 8/ 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 10.00، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – المنشآت يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

كما صدر بيان ثان افاد ان “وحدة من الجيش ستقوم لغاية 31 / 8 /2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في حقول تدريب: سقي أبو علي، مزرعة حنوش- حامات ورأس مسقا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات”.

وفي بيان آخر، اشارت الى انه “لغاية 28 / 8 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، ثكنة سعيد الخطيب ــ حمانا، وبولونيا، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.

واعلنت في بيان رابع ان “وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 26، 27، 30و 2021/8/31 باجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وختاما افادت المديرية انه “لغاية 27/ 8/ 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم، ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقلي تدريب ورماية مزرعة حنوش ــ حامات بولونيا، ثكنة سعيد الخطيب ـ حمانا وسقي أبو علي يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.