لبنان | OMT: ما يتم تداوله حول مشروع تعميم صادر عن “المركزي” غير صحيح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

أكدت شركة OMT أنها ما زالت تسدّد التحاويل المالية الواردة من الخارج بالدولار الأمريكي نقداً (fresh) وبالكامل.

أما فيما يخصّ ما تتداوله وسائل الإعلام حول مشروع تعميم صادر عن مصرف لبنان لتسديد التحاويل الواردة من الخارج عبر شركات تحويل الأموال بالدولار الأمريكي وبالليرة اللبنانية مناصفةً، فإن OMT لم تُبلّغ حتى الساعة بأي تعميم صادر عن مصرف لبنان لنقض التعميم الوسيط ٥٦٦.

وإذا صدر هكذا قرار، فستراجع OMT كافّة التفاصيل ليبنى على الشيء مقتضاه.