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لبنان | الوكيل القانوني لابراهيم الصقر: لا علاقة لموكلي بالمحروقات المضبوطة في زحلة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 47 دقيقة

ابراهيم الصقر

أفاد المحامي جورج الخوري، الوكيل القانوني لرجل الأعمال إبراهيم الصقر، في بيان، “ألا علاقة لموكله بكمية المحروقات المضبوطة في زحلة، كما ولا علاقة لحزب القوات اللبنانية بها”.

في المقابل، كشفت معلومات صحفية عن انه تم توقيف مارون الصقر شقيق إبراهيم الصقر على خلفية خزانات البنزين التي ضبطت اليوم.
يذكر أنه اعلنت قوى الأمن الداخلي بتغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” ان شعبة المعلومات ضبطت 38 خزاناً ممتلئاً تُقدر سِعة كلّ خزّان بحوالى 50 ألف ليتر من مادّة البنزين في زحلة، عائدة لأحد أصحاب محطات المحروقات.

وقد تم تكليف وزارة الطاقة لسحب هذه الكميّة بالطّرق الآمنة وبيعها لصالح خزينة الدّولة، بناءً لتعميم النيابة العامّة التمييزيّة.

بدوره غرد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” قائلاً: ” لا جريمة من دون مجرم… ولا بضاعة مُحتكرة من دون مُحتكر.. مصادر وزارة الداخلية تؤكد أن المحتكر هو إبراهيم الصقر.. وعليه، من واجب القضاء توقيفه والادعاء عليه بأشد المواد القانونية..”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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