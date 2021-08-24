لبنان | “كورونا” لبنان.. إليكم عداد الإصابات والوفيات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

سجلت وزارة الصحة 1149 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بـ”كورونا” في لبنان.

في المقابل، حذر مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض من أن لبنان يواجه موجة متجددة من كورونا في ظل إقدام مستشفيات كثيرة على إقفال اقسام كورونا.

ومعظم المرضى يطلبون نقلهم إلى مستشفى الحريري لأنهم غير قادرين على تحمل كلفة المستشفيات الخاصة. ويتزامن الأمر مع ضغوط كبيرة يعيشها المستشفى حالياً.

وقال أبيض في تصريح سابق: “نحن في قمة الضغط حالياً، كي لا نقول إننا في أزمة سيئة للغاية. نعيش أصعب فترة منذ بداية الأزمة الاقتصادية ومنذ بدء تفشي الوباء. حتى المنظمات الدولية التي قدمت مساعدات سخية للبنان خلال أزمة كورونا وبعد انفجار المرفأ، بدأت بتقنين المساعدات لأسباب نجهلها. ولم يعد يصل إلا القليل منها”.