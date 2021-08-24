لبنان | قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في مخيم عين الحلوة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 5 دقائق

شهد مخيم عين الحلوة مساءً اطلاق نار على خلفية اشكال سابق تجدد اليوم، ما ادى الى سقوط قتيل و3 جرحى.

الاشكال الجديد الذي وقع في الشارع الفوقاني للمخيم تطور الى اطلاق نار اوقع بداية اربعة جرحى، اثنان منهم اصيبا عن طريق الخطأ، ثم توفي احدهما لاحقا وهو الفلسطيني السوري وسام محسن (36 سنة) ونقل الى مستشفى النداء الانساني في المخيم، فيما نقل الجرحى الثلاثة ومن بينهم سيدة الى مستشفى الراعي في صيدا. وسجلت حالة من التوتر في المخيم في اعقاب الحادث .