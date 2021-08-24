لبنان | فهمي لعناصر قوى الأمن: أنتم الضمانة لحقوق المواطن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نوه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بـ”جهود قوى الأمن في الكشف عن اكثر من مليون ونصف ليتر من البنزين داخل مستودعات في زحلة”.

وقال متوجهاً الى عناصر قوى الامن: “أنتم الضمانة لحقوق المواطن في وجه قليلي الضمير”.

وفيما يشهد لبنان انقطاع في المحروقات وانقطاع تام للكهرباء، بسبب التهريب وتخزينها من قبل المحتكرين لبيعها في السوق السوداء لمضاعفة ارباحهم علما بان المحروقات مدعومة من قبل مصرف لبنان مدعومة من جيوب المودعين، تتواصل عمليات ضبط المحروقات المخزنة من قبل القوى الأمنية على امتداد الوطن.

وضبطت شعبة المعلومات 38 خزاناً ممتلئاً تُقدر سِعة كلّ خزّان بحوالي 50 ألف ليتر من مادّة البنزين في زحلة، عائدة لأحد أصحاب محطات المحروقات. تم تكليف وزارة الطاقة لسحب هذه الكميّة بالطّرق الآمنة وبيعها لصالح خزينة الدّولة، بناءً لتعميم النيابة العامّة التمييزيّة.

وقدرت الكميات المضبوطة في حوش الامراء في زحلة بأكثر من مليون ونصف مليون ليتر من البنزين.