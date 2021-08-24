لبنان | بالصور – الأزمة تشتدّ والطوابير تتزايد.. والمحروقات “على التسعيرة الجديدة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

مع مرور الأيام، تتفاقم الأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية في لبنان على كافة الصعد.

واستنزف انهيار لبنان التامّ قدرة اللبنانيّين على التعبير عن حجم الإذلال والوجع، واشتدّت الأزمة يوماً تلو الآخر حتى بات مشهد الطوابير وازدحام الأجساد المستعطية خبزاً ووقوداً جزءاً من صبحيّات لبنان وسهراته، فيما العين على تغيّرٍ جذريّ في نمط الحياة وسط نزعة للاستغناء عن الكماليات مع إصدار وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب أسعار المحروقات الجديد، وفق آلية الدعم على أساس الـ8000 ليرة، وسط تهافت مخيف للمواطنين أمام المحطات وازدحام السيارات.

ووفق التسعيرة الجديدة، سجّل البنزين 95 أوكتان 128200 ليرة (بدلاً من 129 ألفاً)، بنزين 98 أوكتان: 132400 ليرة (بدلاً من 133 ألفاً و200 ليرة)، أمّا المازوت بـ98800 ليرة (بدلاً من 101,500 ليرة لبنانية).