لبنان | الجيش: ضبط كمية من حشيشة الكيف في بوداي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بوداي منازل ومزارع عدة، وضبطت في داخلها كمية من مادة حشيشة الكيف وآلات لتصنيعها وتوضيبها.

وفي ساحة البلدة، أوقفت الدورية المدعو غ.ش، وهو مطلوب بجرم إطلاق النار برفقة آخرين باتجاه دوريتين للجيش، وضبطت داخل السيارة التي كان يقودها سلاحا حربيا وذخائر وبطاقة هوية مزورة.

وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.