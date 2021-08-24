لبنان | لجنة “الاعلام والاتصالات النيابية” أقرت تعديل المادة الخاصة بشركتي الخلوي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النائبين سيزار ابي خليل ونقولا صحناوي.

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، المدير العام لشركة تاتش الخلوية حياة يوسف، المدير التنفيذي في شركة تاتش الخلوية شربل قرداحي، المدير العام لشركة ألفا الخلوية جاد ناصيف، المدير التنفيذي في شركة ألفا رفيق حداد.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلستها الاسبوعية، وعلى جدول اعمالها الموضوع الدائم وهو موضوع المحروقات وتعديل المادة 36 وفتح اعتماد اضافي لهيئة اوجيرو”.

اضاف: “أقررنا اليوم اقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 36 التي تخص شركتي الخلوي الفا وتاتش وكيفية الانفاق، وأقرينا اقتراح قانون لتأمين اموال لـ أوجيرو وخصوصا في موضوع المحروقات، لان موازنة اوجيرو وهي 46 مليار ليرة لم تعد تكفي للمحروقات لاكثر من اسبوع. لذلك تحتاج الى اموال اضافية لتشغيل الشبكة. حصل نقاش طويل حول موضوع المحروقات. وزير الاتصالات يعنيه هذا الموضوع، كما يعني جميع اللبنانيين، سيعقد اجتماعات من اجل تأمين كمية ثابتة من المحروقات للاتصالات وتأمين الحماية لنقل هذه المحروقات، لان هناك مصادرات للمازوت، وهذا يؤدي الى انقطاع الاتصالات”.

وتابع: “أول مبدأ هو استمرار تأمين السوق بالمحروقات وتفادي اي ارباك، وثانيا تأمين الكهرباء من الدولة. بالنسبة لكهرباء الدولة ننتظر وصول الفيول العراقي، لكن بعد ان ينتهي، ماذا سيحصل. يجب ان نؤمن اعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان لنخفف الضغط على المازوت ونحن على ابواب موسم الشتاء”.

واردف: “ثالثا، نحيي القوى الامنية، ولو متأخرة، للقيام بحملة على المحتكرين وتوزيع المحروقات المخزنة. هناك ضرورة لاستمرار هذه الحملة لملاحقة المحتكرين والمهربين ومصادرة المواد المخزنة، هناك ضرورة لاعتقال هؤلاء المحتكرين وسجنهم”.

وشدد على “ضرورة ان تسرع الحكومة بالبطاقة التمويلية”، وقال: “مع رفع الدعم الذي يتم تدريجيا، يجب ان لا تتاخر البطاقة التمويلية، آن الأوان لصرفها، حتى ان قيمتها انخفضت، يجب ان توزع هذه البطاقة بشكل شفاف وواضح، مع التأكيد ان هناك من يسعى لمساندة اللبنانيين في معاناتهم وايجاد الحلول والتحية لهم. كما ان هناك من يسعى الى زيادة معاناة اللبنانيين ومنع ايجاد الحلول”.