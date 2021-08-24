لبنان | تقنين قاسٍ للمياه في هذه المناطق!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2021 1:27 مساءً

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المشتركين أنها مضطرة لتنفيذ برنامج تقنين قاس في غالبية المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها بسبب عدم تسلم المازوت من المنشآت وشركات النفط لتأمين تشغيل المضخات والمولدات وذلك منذ الأسبوع الماضي في وقت أن المؤسسة تحتاج إلى تجديد المخزون في شكل يومي.

بناء عليه، تعتذر المؤسسة من المشتركين في مناطق الشوف وعاليه وسواحل جبيل وكسروان والمتن، وتؤكد أنها تواصل الإتصالات على أكثر من مستوى لحلحلة المسألة في أقرب وقت ممكن.