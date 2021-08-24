لبنان | نقيب الصيادلة ينفي وجود اي شراكة له في أي من مستودعات الادوية التي دهمها حسن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2021 1:07 مساءً

على اثر قيام وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بمداهمة بعض مستودعات الادوية في عدة مناطق لبنانية والعثور داخل البعض منها على كميات مخزنة من الادوية، أعلن نقيب الصيادلة غسان الأمين أنه “فوجئ باقدام بعض المحرضين والمغرضين، لغايات شخصيه رخيصة، على نشر معلومات كاذبة ومغلوطة مفادها بأنه شريك في احد تلك المستودعات، ومن ثم قاموا بحملة منظمة وممنهجة ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحريض الرأي العام ضده وتشويه صورته وسمعته عبر نشر تلك الفبركات والأخبار الكاذبة”.

وبناء لما تقدم، نفى نقيب الصيادلة نفياً قاطعاً وجود اي شراكة أو علاقة أو صفة له في أي من المستودعات التي تم دهمها بالأمس، محتفظاً بكامل حقوقه بملاحقة كل من سوّلت له نفسه نشر وتسويق تلك الأخبار “الكاذبة والملفقة”.