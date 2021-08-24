لبنان | خرقان جويان اسرائيليان في عدد من المناطق وقبالة رأس الناقورة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان:

“بتاريخ 23/8/2021 اعتبارا من الساعة 10.35 ولغاية الساعة 12.30، تم تسجيل خرقين جويين من طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه، والجنوب. تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

كما أعلنت في بيان ثان، أنه “بتاريخ 23/8/2021 الساعة 6.44، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمدة ثلاث دقائق ولمسافة حوالى 166 مترا. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.