لبنان | استقرار في درجات الحرارة.. وهكذا سيكون الطقس غدا!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالارتفاع في الداخل و على الجبال ، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الاربعاء، حيث سنتأثر بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي.(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالارتفاع في الداخل و على الجبال ، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل على الساحل، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات. ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات. كما يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 55و 80%

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: ??:??

– ساعة غروب الشمس: 19,15