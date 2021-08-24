لبنان | هكذا افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ما بين 19100 19200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الاثنين ما بين 19100 و19150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.