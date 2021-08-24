لبنان | هل ستزيد الكلفة على الإنتاج الزراعي؟ هذا ما قاله ترشيشي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2021 10:17 صباحًا

قال رئيس تجمع مزارعي البقاع ابرهيم ترشيشي أن “من المبكر الحديث عن زيادة الكلفة على الإنتاج الزراعي بإنتظار ما ستؤول إليه عملية شراء المازوت.” وأمل أن “يكون المسؤولون صادقين هذه المرة ويسلموا المادة الى الجميع ومنهم القطاع الزراعي.”

وأضاف في حديث إذاعي أنه “في حال تسلمنا صفيحة المازوت بحدود المئة ألف فلن تزيد الكلفة كثيراً لكن الخوف من بقاء السوق السوداء ناشطة.”