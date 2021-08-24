لبنان | عراجي: موضوع العام الدراسي يحتاج لتحضيرات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على أنه “لا نريد إغلاق البلد بسبب الوضع الاقتصادي، متمنيا على المواطنين والمؤسسات السياحية الالتزام بالإجراءات الوقائية.”

وأضاف في حديث لـ”صوت كل لبنان” إلى أن “موضوع العام الدراسي يحتاج للكثير من التحضيرات ولا سيما تأمين اللقاحات للأساتذة والطلاب كي لا نقع في مشكلة جديدة.”

وتابع عراجي أن “اللقاحات موجودة في وضع آمن ويمكن الوصول إلى مناعة بنسبة 50% ولكن هذا لا يكفي في ظل انتشار متحوّر دلتا.”

ولفت عراجي إلى أنه “يمكن السيطرة على وباء كورونا إذا تشدّدنا بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد وضبط المناسبات وزيادة وتيرة التلقيح.”