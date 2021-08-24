لبنان | توتر في طرابلس.. إلقاء قنبلة وسقوط جريحين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أقدم شخصان ملثمان على متن دراجة نارية على إلقاء قنبلة في منطقة التل بالقرب من مبنى “تريبولي بلازا”، مما ادى الى اصابة شخصين بجروح بليغة احدهما من آل حداد وهو صاحب بسطة حلويات في المحلة المذكورة.

وقد عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافهما ونقلهما الى مستشفيات المدينة للعلاج. فيما لا تزال الاسباب مجهولة.

وطوّق الجيش مكان القاء القنبلة، ومنع المواطنين من الاقتراب.

كذلك، أُلقيت قنبلة ثانية في مجرى نهر أبو علي، من دون وقوع إصابات.