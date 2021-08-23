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لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات عن فيروس Covid-19 بأن:

* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 660
AstraZeneca: 532

* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 468 فحصا.
* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 45.
* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 6.
* عدد حالات شفاء المرضى داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 0
* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1270 حالة شفاء.
* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.
* حالات وفاة: 0″.

وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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