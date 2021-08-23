لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات عن فيروس كورونا Covid-19 بأن:
* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 660
AstraZeneca: 532
* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 468 فحصا.
* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 45.
* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 6.
* عدد حالات شفاء المرضى داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 0
* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1270 حالة شفاء.
* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.
* حالات وفاة: 0″.
وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.