لبنان | ساروج كومار: لتلبية الشروط المتبقية لمشروع “شبكة الأمان الاجتماعي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعرب المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، عن أمله في أن تتمّ تلبية شروط الصرف المتبقية لمشروع برنامج “شبكة الأمان الاجتماعي”، من خلال التحقّق من المستفيدين وتعيين هيئة رقابة مستقلّة بحيث يمكن البدء في تنفيذ البرنامج على الفور.

وشكر كومار جاه عبر حسابه على “تويتر” لفريق البرنامج التابع للحكومة “على عملهم الجاد”، كما شكر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، لرسالته التي تؤكد أن المستفيدين من البرنامج سيتم الدفع لهم بالدولار الأميركي.

وأشار إلى أنّ هذا القرار سيسمح للأسر الفقيرة بالحصول على القيمة الكاملة للمساعدة من البنك الدولي ويحمي أهداف.