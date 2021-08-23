لبنان | وزارة الاقتصاد تصدر تسعيرة جديدة لربطة الخبز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 07:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك استنادا إلى ارتفاع سعر المحروقات، كما وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع، ونظراً لزيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء وزيادة تشغيل المولدات، واستنادا الى الواقع الميداني الذي دفع بالافران لتنزيل كمية البيع الى المستهلك بتخفيض نسبة تسليم الموزعين من 90% الى اقل من 50% من كمية انتاجها من ربطات الخبز اللبناني الابيض، مما يزيد من أرباح الافران ويدفع الموزعين إلى البطالة الجزئية ويخلق سوقًا سوداء في المناطق، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادا إلى سعر صرف الدولار، واستنادًا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، وحيث من الواجب تحسس نقابات الأفران في لبنان معهم..

حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 950 غرام بسعر 4500 ل.ل. كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 380 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحدٍ أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنه عن 950 غرام بسعر 5000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 380 غرام بسعر 3250 ل.ل. كحدٍ أقصى.