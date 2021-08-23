لبنان | مخيم البداوي يناشد: سيارات الإسعاف مهدّدة بالتوقف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 34 دقيقة

وجّه مسؤولون وناشطون في مخيم البداوي “نداءً طارئاً وعاجلاً إلى كلّ المعنيين والمسؤولين عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، طلبوا فيه منهم “العمل سريعاً لتأمين مادة المازوت للمستوصفات العاملة في المخيّم وتحديداً العناية والشفاء التي ستغلق أبوابها خلال يومين فقط على حد أقصى بسبب عدم توافر مادة المازوت لديها”.

كما أشار النداء إلى أنّ “سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى هي الأخرى مهدّدة بالتوقف أيضاً، عندها سيموت المرضى داخل منازلهم، وآخرون سيتفاقم وضعهم الصحي، كما أن المستوصفات لن تكون قادرة على استقبال المرضى الذين هم بحاجة للعلاج، إضافة إلى توقف بعض مولدات الكهرباء الخاصة عن تزويد المشتركين بالكهرباء، وفي تلبية حاجة الأهالي في هذه الظروف الصعبة والقاسية”.