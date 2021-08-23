لبنان | أبو شرف واصل مساعيه لتأمين الوقود للطاقم الطبي والتمريضي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف انه تواصل مجددا مع وزير الطاقة ريمون غجر الذي “وعد بإصدار تعميم إلى محطات البنزين لإعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر، وذلك بعد معاناة مرضى الطوارئ والعمليات الجراحية الذين يدفعون ثمن غياب الأطباء الاختصاصيين، بعد اتصالات عديدة من الأطباء، وبخاصة أطباء التخدير والطوارئ والأمراض القلبية، يشكون فيها من صعوبة الذهاب إلى المستشفى لمعاينة مرضاهم، بسبب نفاد الوقود في سياراتهم وعدم تمكنهم من تعبئتها”.

ولفت أبو شرف الى “ان المديرية العامة للنفط قد اصدرت لاحقا بيانا طلبت فيه من جميع محطات المحروقات إعطاء أولوية للطواقم الطبية لتعبئة سياراتهم، معربة عن أملها من الجهات الأمنية المولجة في مراقبة عملية البيع في المحطات المساعدة في تنفيذ ذلك”.

اضاف: “تم اتصال آخر برئاسة مجلس الوزراء لنفس الغاية وننتظر الجواب. وفي اتصال مع ممثل موزعي المحروقات السيد فادي أبو شقرا، ‏افادنا انه سيعرض على مجلسه الكريم يوم الخميس المقبل اقتراح تخصيص محطة كورال للاطباء في كل قضاء على كافة الأراضي اللبنانية”.