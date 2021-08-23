لبنان | توقيع مشروع مرسوم المساعدة الاجتماعية الطارئة لـ”الإدارة العامة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع مرسوم حول إعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية لمرة واحدة فقط كمساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، أجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء) بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

وأرسل الوزير وزني مشروع المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أية زيادات مهما كان نوعها أوتسميتها، على أن تسدد على دفعتين متساويتين.