لبنان | العودة إلى المدارس في أيلول؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد المجذوب اليوم أن “قرار العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات، ينطلق من مقولة “قوّة لبنان في تربيته وتعليمه العالي”، لافتاً إلى أنّ “الاقفال العام أثّر سلباً على كلّ القطاعات وخاصةً القطاع التربوي، والطلاب لا يتحملون سنة دراسية استثنائية ثالثة”.

وفي مؤتمر صحافي، أعلن أنّ “التعليم في المدارس الرسمية يبدأ في 27 أيلول المقبل والمدراس الخاصة بين أيلول ومطلع تشرين الأول المقبل”.

وأشار إلى أنّ “التعليم في المدارس الرسمية سيكون حضورياً 4 أيام في الأسبوع وفي المعاهد التقنية يومين حضورياً، فيما يُترك لمدراء المدارس الخاصّة حرّية اختيار عدد الأيام الحضورية في الأسبوع”.