لبنان | متى تعود الخدمة الى معظم مخارج محطة الحرج الرئيسية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي:

“عطفا على بيانها السابق المتعلق بالحريق الذي اندلع في محطة الحرج الرئيسية حوالي الساعة العاشرة من ليل الثلاثاء الواقع فيه 17/8/2021، تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأن الفرق الفنية في المؤسسة باشرت فور إخماد الحريق إلى إجراء أعمال التنظيف والتصليح والقيام بأعمال التجارب على الحمايات في المنشآت المتضررة، بالإضافة الى إجراء المناورات اللازمة على شبكة التوزيع، وهي عملت بكل جهد على مدار الساعة برغم العطلة الدينية وضيق الإمكانيات والوضع الصعب الذي يمر به البلد،

وقد اثمرت هذه الجهود بحيث تم البدء بوضع المخارج في الخدمة بدءا من الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة مساء السبت الواقع فيه 21/8/2021 ومن المتوقع ان يتم بحلول مساء اليوم الاثنين إعادة 34 مخرجا الى الخدمة من أصل 40 مخرجا كان مقطوعا بسبب الحريق.

هذا وتبقى 6 مخارج ستعمل المؤسسة على اعادتها الى الخدمة خلال هذا الاسبوع بعد نقل وتركيب خلايا نقالة بدلا من تلك التي احترقت.

كما تشكر مؤسسة كهرباء لبنان كل الذين مدوا يد العون الى فرق المؤسسة، وتعود وتطلب من كافة المواطنين بعدم الدخول الى المحطة وافساح المجال امام فرق المؤسسة للقيام بواجباتها، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المنشآت”.