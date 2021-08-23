لبنان | بعد الاستقرار.. ارتفاع دولار السوق السوداء مجدداً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين ارتفاعاً “طفيفًا” حيث تراوح ما بين 19200 و19300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الأحد ما بين 18900 و19000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وذكرت الحكومة اللبنانية اليوم الأحد أنها رفعت السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان 66% في خفض جزئي لدعم الوقود.

وذلك لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل، وجاء في بيان الحكومة أن تغيير السعر يسري على الفور.

وتم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لشراء المحروقات، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات، بنزين 98 أوكتان 133200 ليرة، بنزين 95 أوكتان 129000 ليرة.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.