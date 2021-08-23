لبنان | الدفاع المدني: 130 مهمة خلال 72 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق شب في أحراج عيات (عكار) وحامات (البترون). كما تمكن العناصر، خلال الـ 72 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد97):

o أحراج (عدد4):

(م.جبل لبنان) (عدد1) : مارموسى/الدوار.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد1): دير الأحمر.

o أعشاب (عدد 73):

(م.بيروت)(عدد1) : وأشجار من النخيل في الرملة البيضاء.

(م.جبل لبنان) (عدد17): ميروبا – بلاط – بيصور – كفرشيما – ذوق مكايل- الفنار- بياقوت – المنصورية

– المكلس – مجدليا – برمانا – برجا – بصاليم.

واشجار في: معاصر الشوف – عاليه – دير القمر – بئر حسن.

(م. لبنان الشمالي) (عدد8) : الميناء/طرابلس – المنية – البحصاص – إيزال – الزاهرية.

وأشجار في : دوما – بصرما – حامات.

(م.عكار) (عدد8) : عندقت – القبيات – الكوشا- بينو.

وأشجار في : الدورة – الشيخ حديد – الحويش – القموعة.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد9) : العباسية – اللوبية – البيسارية – البابلية – العدوسية – جادة نبيه بري/صيدا

– برتي.

وأشجار في : ديرسريان – صريفا.

(م. النبطية) (عدد9) : النبطية الفوقا – تول (*2)- النبطية(*2) – ميمس – كفررمان – كفرصير -(مركبا

وخلوات).

(م.البقاع) (عدد16): قب الياس(*2) – بر الياس – غزة – زحلة(*2) – الكرك – رياق – المصنع – بوارج

– تربل – قاع الريم.

وأشجار في : كفريا- الفرزل(*2).

وحصيد في بر الياس.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد5) : راس بعلبك – حوش النبي – دير الأحمر.

وأشجار في: القصر.

وحصيد في بيت شاما.

o منازل (عدد4) : خلة شربين/شحيم واسعاف مواطن – الرويس – النبي شيت – عانوت.

o سيارات (عدد5) : بيت الدين- جبيل – ابلح – سد البوشرية – حارة صيدا.

o مؤسسات (عدد3) : غرفة داخل فندق في غزير- داخل مطعم في مجمع سياحي في كفرزينا – محل في

الحازمية.

o كهرباء (عدد3): لوحة فواصم واسلاك كهربائية في اميون – مولد على شرفة شقة سكنية في الكفاءات –

مولد في بنت جبيل.

o نفايات (عدد4) : مكب للنفايات في قب الياس – راس نحاش.

وأعشاب واشجار في القموعة.

وأعشاب في بسوس.

o إطارات (عدد2) : مجدل عنجر – شتورا.

o مختلف (عدد2) : اخشاب في السبتية – اخشاب و مواد مخصصة للزراعة و بيك اب في بصاليم.

– نقل وإسعاف (عدد27) :

o حوادث (عدد21): الكولا – شحيم – عائشة بكار – الجميزة – طبرجا – طريق الجديدة – مجدل عنجر – بسابا

– قريطم (*2)- ريفون – راس النبع – البترون – طرابلس – بيت شباب – البسطة – عين

المريسة – صبرا – المريجة – الغبيري – عمشيت.

o حوادث سير (عدد9): طريق عام غوسطا ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام غزير ونقل جريح إلى

المستشفى – شبعا وإنقاذ جريحين من داخل سيارتهما – الجاموس ونقل جريح إلى

المستشفى – غزير ونقل جريح سوري إلى مركز كسروان الطبي – طريق عام الرشيدية

ونقل جريحين إلى المستشفى – مفترق معركة ونقل ثلاثة اطفال سوريين الى المستشفى

(اثنان انعاش قلبي رئوي وطفلة بحال حرجة) – الفرزل ونقل جريح إلى المستشفى –

الفوار/انطلياس ونقل جريح إلى المستشفى.

o مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto Ambulance (عدد1) : برج البراجنة ونقل جريح بواسطة سيارة

الإسعاف إلى المستشفى وإسعاف جريحٍ ثانٍ في مكان الحادث.

o نقل جثث(عدد1) : جثة امراة من التابعية السورية من الخيارة إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : انقاذ كلب احتجز بين سياج حديدي في الشبانية.

– سلامة عامة (عدد5) : مباريات في كرة السلة في نادي اطلس في الفرزل- سباق في السباحة مقابل شاطئ صور

– مباريات في كرة السلة في ريفون -سباق تسلق الهضاب في المريجات- مباريات في كرة

السلة في المدينة الرياضية في حمانا.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 72 ساعة الماضية 130 مهمة.

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.