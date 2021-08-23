لبنان | قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في البوار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“في إطار الملاحقة المستمرة لمروجي المخدرات وتوقيفهم من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، ومن خلال معلومات توافرت لهذه الشعبة حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدرة في منطقة البوار ومحيطها.

باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: م.ع (مواليد عام 1990، لبناني). وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في البوار على متن دراجة آلية، جرى ضبطها.

عثر بحوزته على 15 غراما من مادة الكوكايين موضبة داخل 5 أظرفة، هاتف خلوي ومبلغ مالي.

وبتفتيش منزله، الكائن في البوار، تم ضبط كمية من المخدرات، عبارة عن:

– 39,3 غرامات من مادة “باز كوكايين” داخل 13 ظرفا و59 غراما من الـ “كوكايين” داخل 20 ظرفا.

– 150 غراما من مادة “هيرويين” موضبة داخل 55 ظرفا.

– 34 غراما من مادة الـ “سالفيا” موضبة داخل 20 ظرفا.

– كمية من “حشيشة الكيف”، والحبوب المخدرة من نوعي “كبتاغون” ترامادول”، بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في المنطقة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.