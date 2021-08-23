لبنان | توقف العمل في مركز الضمان في حلبا لانقطاع الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

توقفت معاملات المضمونين في مركز الضمان في حلبا، بسبب إنقطاع التيار الكهربائي ونفاد المازوت من المولدات الخاصة.

وينتظر عدد كبير من المواطنين من أرجاء محافظة عكار أمام مبنى المركز حلبا بانتظار تأمين التيار.

وأوضح الموظفون لمندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” أن انقطاع الكهرباء تسبب في توقف إصدار موافقات الإستشفاء في مكتب حلبا، لا سيما تلك التي تعنى بالعلاج الكيميائي وغسيل الكلى، بالإضافة الى عدم القدرة على إستقبال معاملات الضمان الصحي العادية.