لبنان | الطقس غداً غائم جزئياً مع انخفاض محدود في الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 24 دقيقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان وخصوصا على المرتفعات وفي المناطق الداخلية ابتداء من نهار الثلاثاء.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل على الساحل مع تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 19 الى 41 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل متوسط أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,6

– ساعة غروب الشمس: 19,15