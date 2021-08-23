لبنان | البراكس: “بدنا نطوّل بالنا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

أكد عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس أنه بين اليوم والغد يُفترض أن تبدأ البواخر بتفريغ حمولتها لتتمكّن الشركات المستوردة من تزويد السوق بالبنزين والمازوت والأزمة كبيرة جداً وعلينا تحمّلها “بدنا نطوّل بالنا” وسنُسلّم اليوم على أساس السعر القديم.

وقال البراكس: “كميات المحروقات الموجودة في المحطّات لا تكفي خصوصاً مع الضغط الحاصل والتخبط وعدم الوضوح في الآلية التي ستُعتمد تؤخّرنا”.

في المقابل، أكد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنه “وصلني اتصال من رئاسة الجمهورية بالسعي لحلحلة موضوع الأسعار لتتمكّن الشركات من تسليم المحروقات وكلّ ساعة تأخير تنعكس سلباً على المواطن”.

وقال أبو شقرا: “نعلم ماذا حصل ليصدر بيان أوقف العمل بالتسعيرة الجديدة لصفيحة البنزين وكل محطة تفتح أبوابها يتعرّض صاحبها للمضايقات والمشاكل ومن المفترض الإسراع في فتح الإعتمادات للبواخر الموجودة في عرض البحر لإراحة السوق”.