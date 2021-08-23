لبنان | ترايسي شمعون: ارفعوا الدعم بالتزامن مع البطاقة التمويلية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

رأت السفيرة ترايسي شمعون أن “الحل الذي ابتكر في موضوع المحروقات يشكل بابا لاستمرار الهدر والاحتكار والتخزين والتهريب، من دون أن يؤمن حلا للناس”.

وقالت شمعون في بيان: “بلغت هذه السلطة مرتبة من الفشل لم تسبقها إليها أسوأ السلطات في التاريخ، وبدل أن تبحث عن حلول تمعن في إغراق البلد في أزمة تلو الأخرى، في وقت لا حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها ولا المعنيين بتأليف الحكومة يتخلون عن محاصصاتهم الوقحة”.

وأضافت: “رفعوا سعر المحروقات من دون تأمين كمية كافية، وأبلغوا الناس بأن الأسعار سترفع بعد أسابيع، وكأنهم يمنحون مهلة كافية لمن يريد أن يهرب ويخزن ويحتكر، بينما الناس تذل على الطوابير وتنام في سياراتها أمام المحطات، والجيش والقوى الأمنيّة تحولوا الى حرس محطات”.

وتابعت: “إذهبوا الى رفع الدعم بالتزامن مع إصدار بطاقة تمويلية. وشكلوا حكومة بلا محاصصة، وإلا فإن كل مقصر مسؤول عما يحل بهذا الشعب. وما على الناس إلا أن يتذكروا، حين يأتي يوم الانتخابات، من فعل بهم هذا كله”.