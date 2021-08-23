لبنان | على وقع تفاقم الأزمات.. إليكم الطرقات المقطوعة اليوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قطعت الطرق اليوم منذ الصباح على الأوتوستراد الساحلي من الشمال إلى الجنوب، وتركز قطع الأوتوستراد عند أربع نقاط بين نهر ابراهيم والذوق والضبيه والدورة.

أفادت غرفة “التحكم المروري” أن هذه الطرق مقطوعة: الدورة، الضبية قرب توتال، الزوق، نهر إبراهيم، شكا وزحلة.

في المقابل، أعلنت المديرية العامة للنفط بلبنان، عن أسعار جديدة للمحروقات، بعد قرار السلطات بمعالجة تداعيات أزمة المحروقات من خلال اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات.

وفي بيان لها، قالت المديرية العامة للنفط: “استنادا الى الاجتماع الذي جرى في بعبدا بتاريخ 21 أغسطس 2020، واستنادا الى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، وفي حضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية، غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ووزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، (عبر تطبيق زوم)، تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ل.ل لشراء المحروقات”.