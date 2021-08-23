لبنان | توقيف فان معد لتهريب المازوت والبنزين في شكا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أوقفت دورية من شعبة المعلومات سيارة “فان” محملة بـ 580 ليتر بنزين و300 ليتر مازوت موضبة في غالونات وخزان، معدة للتهريب من فلسطينيين في شكا، وتم توقيفهم وتسليمهم مع المضبوطات إلى فصيلة درك شكا.

في المقابل، دخل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مباشرة وفي خطوة لافتة على خط أزمة الوقود في البلاد. وأعلن الجيش اليوم السبت، أن وحداته تداهم محطات الوقود المقفلة لمصادرة كميات المحروقات المخزنة لديها. وأشار إلى أن كميات الوقود المصادرة سيتم توزيعها مباشرة على المواطنين دون مقابل.

يأتي ذلك بعد قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، برفع الدعم عن المحروقات، ما حدا عددا من المواطنين لقطع الطرقات وتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد.

من جهتها، أشارت قوى الأمن الداخلي عبر موقعها على “تويتر” إلى أن بعض محطات المحروقات تقوم “باحتكار المواد (بنزين، مازوت، وغيرها..) وتمتنع عن تزويد المواطن بها لأسباب عدة، مما يؤدي إلى استفحال الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها اللبنانيون على الصعد كافة.