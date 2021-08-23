لبنان | أبو شقرا: كل ساعة تأخير تنعكس سلباً على المواطن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنه “وصلني اتصال من رئاسة الجمهورية بالسعي لحلحلة موضوع الأسعار لتتمكّن الشركات من تسليم المحروقات وكلّ ساعة تأخير تنعكس سلباً على المواطن”.

وقال أبو شقرا: “نعلم ماذا حصل ليصدر بيان أوقف العمل بالتسعيرة الجديدة لصفيحة البنزين وكل محطة تفتح أبوابها يتعرّض صاحبها للمضايقات والمشاكل ومن المفترض الإسراع في فتح الإعتمادات للبواخر الموجودة في عرض البحر لإراحة السوق”.

وكان المسؤولون اللبنانيون قد توافقوا على اعتماد سعر صرف للعملة المحلية، بواقع 8000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وسيدخل هذا قرار رفع أسعار البنزين حيز التنفيذ فورا، الأحد، بحسب بيان الحكومة اللبنانية.

وكان مصرف لبنان قد أعلن في وقت سابق توقفه عن تمويل شراء المحروقات وفق السعر الرسمي للدولار، مما يعني وقف الدعم وفتح الباب أمام استيرادها بحسب سعر الدولار في السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة.