لبنان | عراجي: الحكومة طارت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2021 9:16 صباحًا

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “تويتر” أن “الحكومة طارت، والظاهر حكومة تصريف الأعمال لنهاية العهد، الناس وصلت الى مرحلة اليأس والإحباط، هناك جريمة ترتكب بحق كل لبناني، بسبب انعدام المسؤولية والاستهتار”.

في المقابل، قالت أوساط مطلعة لـ”اللواء” إن أي عنصر جديد في الملف الحكومي لم يسجل ولكن المفاوضات غير المباشرة لم تتوقف ملاحظة أنها توقفت أمس وحصلت اتصالات بوم السبت مشيرة إلى أن الحوار قائم على الحقائب نفسها التي تضم بعض الإشكالات أي الداخلية والشؤون الاجتماعية والطاقة وبعض المطالب المستجدة من بعض الكتل لكن ما يمكن قوله أن الأمور لا تزال في مكانها أي ما من تقدم وما من تراجع.

وأوضحت الأوساط نفسها أنه يفترض ان تتحرك للاتصالات هذا الاسبوع على أن أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وارد في أي وقت لاسيما إذا لحظت الاتصالات خرقا ما، في ظل معلومات مؤكدة ان الرئيس المكلف لن يذهب إلى بعبدا ما لم يحصل تقدّم حقيقي لإصدار المراسيم.