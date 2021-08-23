لبنان | سيزار ابي خليل: جهة سياسية طلبت من حاكم مصرف لبنان اتخاذ قرار وقف الدعم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

اكد عضو كتلة “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل ان تعرفة الكهرباء كان يجب ان تصحح منذ سنوات، ولم تصحح لأن القوى السياسية لم تقبل، قائلا: “بدلا من تنفيذ خطة الكهرباء عرقلوها، واليوم بدلا من شراء المحروقات لكهرباء لبنان لتنتج الكهرباء صرفنا اموال اللبنانيين 32% اكثر لأن استهلاك مازوت المولدات ازداد”.

وسأل ردا على سؤال حول عدم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء:”الهيئة الناظمة نوصلها على الشبكة فتولد كهرباء؟ المعامل هي كانت الخطوة الاولى وتنفيذها، معمل سلعاتا مخطط من العام 1978 حين كان الوزير جبران باسيل عمره 8 سنوات وزميلتي الوزيرة السابقة ندى بستاني لم تولد بعد كانت وانا كان عمري 7 سنوات”.

ورأر أبي خليل في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود ان “ما حصل في بعبدا رفع دعم تدريجي الى حين اقرار البطاقة التمويلية”.

وقال: “بتقديري السياسي جهة سياسية طلبت من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخاذ قرار وقف الدعم والهدف التسبب بفوضى والقرار كان يهدف لانفجار في الشارع”، ولفت الى ان “الحكومة تقوم ببتّ موضوع البطاقة التمويلية وحسب ما نسمعه منها التمويل مموّل. ”

وكشف أبي خليل عن ان “المسؤول الأميركي والأممي السابق جيفري فيلتمان دعا امام الكونغرس لضرب الاستقرار في لبنان ولضرب حزب الله معه وكثر استجابوا لدعوة فيلتمان”.

وقال: “السوري سينفذ مصلحته وهناك نفقات مرور للغاز والكهرباء من سيدفعها له وكيف ستكون الالية هذا امر يجب بحثه”.

وعن التهريب قال: “كلما ارتفع عندنا سعر المحروقات ارتفع في سوريا والتهريب لا يضبط الا بالأمن، وهناك سياسيون لبنانيون معروفون متورطون بمسألة التهريب”.

وأضاف ابي خليل: “الـ225 مليون هو حدّ أقصى للدعم وأمر محدود بالوقت ليتمكن من ان “يرغلج” السوق نفسه. ونحن نحاصر انفسنا”.

وقال: “من لا يوفّر لك الاموال لشراء النفط هو الذي يمنعنا من شراء النفط، ومن يتحكم بالاعتمادات هو الذي يمنعنا. وحصارنا خارجي بأدوات داخلية.”

وتابع: “عند قطع الاموال عن كهرباء لبنان تزداد الفاتورة النفطية 3 مرّات، كهرباء لبنان لا يمكنها وفقا للقانون ان تشتري دولارات من السوق والمركزي مصرف المؤسسات العامة، واليوم هناك معامل تحتاج الى 30 مليون دولار لا يحوّلها مصرف لبنان ليتمّ صيانتها ومن يحمل مسؤولية الاستثمار الذي تكبده اللبنانيون”.

وقال: ” ظهر في محطات كثيرة اننا لسنا اكثرية في مجلس النواب فمنظومة الطائف تعيد تجميع نفسها وخسرنا امامها في التصويت امام المجلس في اكثر من مرّة، وكتكل لبنان القوي لا نتعاطي بدقائق التشكيل ولن نشارك في الحكومة”.

ورأى أبي خليل انه من النفط العراقي ستزداد نسبة التغذية من كهرباء لبنان 4 ساعات صيفا و6 الى 7 ساعات شتاء.