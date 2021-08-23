لبنان | عماد كريدية: اطلب من المتموّلين والمغتربين مساعدة اوجيرو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2021 11:51 مساءً

اكد مدير عام هيئة “أوجيرو” المهندس عماد كريدية انه بالرغم من كلّ جهود وزير الاتصالات طلال حواط يحصل بعض المشاكل في ايصال المازوت لبعض المناطق والمحطات في ما خصّ قطاع الخليوي، ويحصل مشكلات مع عدد من السنترالات للانترنت بسبب مشاكل في ايصال المازوت لها.

ورأى كريدية في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود ان حجم الاكلاف التي تتكبّدها وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات في لبنان كبير جدا، ونبيع على 1507 والخسارة تزداد اكثر فأكثر.

وقال كريدية: “في المدى القريب موضوع تغيير التسعيرة غير مطروح للبحث ولا حكومة اساسا لتبتّ بالأمر”.

وشدد على ان “نوعيّة الخدمة من اوجيرو لا تزال كما كانت قبل الأزمة”.

وقال: “لا يمكن تصوّر بلاد من دون ان تعود كهرباء لبنان لتزيد ساعات التغذية في لبنان، واطلب من المتموّلين والمغتربين مساعدة هيئة اوجيرو للانتقال الى الطاقة البديلة على كامل الاراضي اللبنانية والدراسات موجودة ولكن لدينا شحّ بالاعتمادات ولا نستطيع وحدنا ان ننفذها”.