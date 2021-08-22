لبنان | مارون الشماس: الأموال التي رُصدت لاستيراد المحروقات لا تكفي حتى شهر أيلول!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 17 دقيقة

حذر الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس من أن “مشكلة المحروقات أن الأموال التي رصدت في مصرف لبنان لإستيراد المحروقات لا تكفي حتى شهر أيلول وهي الفترة التي تم الإتفاق عليها في قصر بعبدا”.

وقال في حديث لبرنامج “وهلق شو” على قناة “الجديد”:” الإتفاق الأخير الخاص بالمحروقات هو لتأخير رفع الدعم إلى حين إقرار البطاقة التمويلية وبعد شهر سيصبح سعر التنكة 12$ لكن الكمية المرصودة لن تكفي لشهر ايلول”.

ولفت إلى أن “باخرة إيرانية أو اثنتين أو ثلاث بواخر لن تحل المشكلة في السوق”.